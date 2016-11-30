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’da 15 cm...

Trakya’da 15 cm...
Türkiye'nin doğusunda etkili olan beyaz kabus, batı bölgelerine de geldi. Beklenen yağışı 'da başladı. Kırklareli'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaşütıulaştı. Bugün İstanbul'a da sulu kar yağacağı açıklandı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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