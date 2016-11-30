Teröre tam saha pres

Askerimiz, polisimiz teröre karşı mücadelede üstün başarı sağladı. Teröristlerin sınırlardan geçişini engellemek için de alınan önlemler hız kazandı. Sınırdakikritik 4 ilde 77 kilometre betonduvar, 40 kilometre kafes tel,310 kilometre aydınlatma ile bin976 kilometre öncelikli güvenliyol tamamlandı. Planlanan 310 kilometre aydınlatma sistemlerinin tamamı kuruldu. Alınan tedbirler insan kaçakçılığı ve kayıt dışı geçişleri de büyük oranda engelledi.
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