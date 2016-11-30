Yol Durumu
  1. OHAL’de Paris
  2. ‘Ondan nefret ediyorum’

Teröre tam saha pres

Teröre tam saha pres
Askerimiz, polisimiz teröre karşı mücadelede üstün başarı sağladı. Teröristlerin sınırlardan geçişini engellemek için de alınan önlemler hız kazandı. Sınırdaki kritik 4 ilde 77 kilometre beton duvar, 40 kilometre kafes tel, 310 kilometre aydınlatma ile bin 976 kilometre öncelikli güvenli yol tamamlandı. Planlanan 310 kilometre aydınlatma sistemlerinin tamamı kuruldu. Alınan tedbirler insan kaçakçılığı ve kayıt dışı geçişleri de büyük oranda engelledi.

ERKAM ÇOBAN
Etiketler: , , , ,
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar