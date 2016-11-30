OHAL'E TAM DESTEK: 15 Temmuz terörizmi, darbe teşebbüsü veya kalkışma hareketinin kökü kazınıncaya kadar, PKK, PYD, DHKP/C, DEAŞ gibi terör örgütleri Türkiye'den atılıncaya kadar OHAL devam etmeli. OHAL'in devamı ve süresi hükümeti ilgilendiren bir konudur. Eğer bunlarda başarı sağlandığına inanıyorlarsa kaldırmayı düşünebilirler. Ama MHP olarak OHAL'e desteğimiz tamdır ve devamından yanayız.
FETÖ KRİZ HAVASI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYOR: 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkeyi teslim almak isteyenler başarısız olunca bu defa sinsi yöntem ve hamleleri devreye aldılar.
EKONOMİDEN GELİYORLAR: Özellikle ekonomik dengelerle oynanarak, kur üzerinde baskı kurularak, sıcak para kozu kullanılarak, Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Darbe teşebbüsünün püskürtülmesiyle hevesleri kursaklarında kalan hıyanet ittifakı, ekonomide kriz havası oluşturmak, milletimizin mahvını sağlamak için son günlerde nabız yoklamakta, hava koklamaktadır.
İDAM CEZASI: 24 Kasım'da Avrupa Parlamentosu yozlaşmış niyetini yeniden göstermiş, aldığı karar tarihe kara bir leke gibi kazınmıştır. Avrupa zihniyeti Türk ve Türkiye düşmanlığını bir kez daha teyit etmiştir. Avrupa Parlamentosu madem idam cezasını istemiyor, bunu ilişkilerin sonlandırılması için bahane görüyor; o zaman yarından tezi yok, AK Parti idam cezasıyla ilgili kanun teklifini TBMM'ye taşımalıdır.
UTANMIYORLAR: El mi yaman bey mi yaman muhataplarına gösterelim, hepsini birden yıldırım vurmuşa çevirelim. Avrupa Parlamentosu OHAL'i eleştirirken hiç utanmıyor. Merak ediyoruz, aynı dozdaki eleştiriyi Fransa'ya yapmak söz konusu parlamentonun aklından geçmiş midir?
AVRUPA KİM OLUYOR: Yaşlı kıta temsilcilerine ispat edelim. AP kime ne konuşuyor, ne anlatmak istiyor. Haçlı kafilesinin son kalıntılarına bu toprakları bırakacak mıydık? Bu ne utanmazlıktır? PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütlerine zırh oluyorlar.
KAPILARI AÇARIZ: Terör örgütlerine vatanı peşkeş çekseydik övgülerden başımızı kaldıramayacaktık. AB müzakerelerinin ne tadı ne de tuzu kalmıştır. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi kendi yolunu çizebilir. Şartlar oluşursa bizim de kapıları açmak en doğal hakkımızdır. İnsanların seyahat özgürlüğünü engellemenin manası olmayacaktır. Türkiye'nin egemenlik hakkı vardı.
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