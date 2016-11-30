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'ta 1 asker şehit oldu

'ın Uludere ilçesinde 'lı teröristlerin saldırısı sonucu bir asker şehit düştü.

Şırnaktan acı haber

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, teröristler, D-400 Karayolu Kopki Tepe arama tarama faaliyeti yürüten askerlerin geçişi sırasında önceden yola tuzakladıkları patlayıcıyı infilak ettirdi.

Patlamada bir asker ağır yaralandı. Yaralı asker kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit oldu.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 15:40
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