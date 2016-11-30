Sapığa bak

Balıkesir'inBandırma İlçesi'ndedehşet verici birolay yaşandı. Pazarcı T.K,uyuştucu ticareti yaptığıiddiasıyla tutuklananK.A.'nın eşi S.B. ile birlikteolmaya başladı. İddiayagöre T.K. ile girdiği ilişkisonucu hamile kalan S.B.cezaevindeki eşindendünyaya gelen yaşları 3ile 5 olan kızçocuklarıile 9 yaşındaki oğlunu,Sosyal Hizmetler İlçeMüdürlüğü'ne verdi.
DEHŞETİ ANLATTI
Ardından çocuklar koruma altına alındı. Korkunç olay, 9 yaşındaki erkek çocuğun verildiği korucu aileye "Anneminsevgilisi, bana ve kızkardeşlerime tecavüzetti" demesiyle ortaya çıktı. Koruyucu aile, budehşet olayı öğreniröğrenmez, savcılığa gitti.T.K'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan T.K, suçlamaları reddetti. S.B de, sevgilisinin bu suçu işlediğine tanık olmadığını belirtti. Minik yavruların psikologlar eşliğinde ifadesine başvuruldu. Mahkeme, çocuklara rapor alınmasını istedi. Bu arada emniyetteki sorgusu tamam-lanan T.K, çıkarıldığı mah-kemede 'Küçük yaştaki çocuklaracinsel istismar' suçundan tutuklanarak hapse atıldı
SEVGİLİSİNİNÇOCUKLARINITACİZ ETTİ
Kocası hapiste olan kadına yardım bahanesiyle yanaşan ve daha sonra birlikte olan sapık genç, 3 küçük yavruya da kabus dolu günler yaşattı.
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