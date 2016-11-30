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Sapığa bak

Pazarcı sapık, kocası hapiste olan kadınla aşk yaşadı. Sevgilisini hamile bıraktı. Kadının iki kız çocuğu ve oğlunu taciz etmekten tutuklandı.

Sapığa bak
Balıkesir'in Bandırma İlçesi'nde dehşet verici bir olay yaşandı. Pazarcı T.K, uyuştucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan K.A.'nın eşi S.B. ile birlikte olmaya başladı. İddiaya göre T.K. ile girdiği ilişki sonucu hamile kalan S.B. cezaevindeki eşinden dünyaya gelen yaşları 3 ile 5 olan kızçocukları ile 9 yaşındaki oğlunu, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü'ne verdi.

DEHŞETİ ANLATTI
Ardından çocuklar koruma altına alındı. Korkunç olay, 9 yaşındaki erkek çocuğun verildiği korucu aileye "Annemin sevgilisi, bana ve kız kardeşlerime tecavüz etti" demesiyle ortaya çıktı. Koruyucu aile, bu dehşet olayı öğrenir öğrenmez, savcılığa gitti. T.K'dan şikayetçi oldu. Bunun üzerine gözaltına alınan T.K, suçlamaları reddetti. S.B de, sevgilisinin bu suçu işlediğine tanık olmadığını belirtti. Minik yavruların psikologlar eşliğinde ifadesine başvuruldu. Mahkeme, çocuklara rapor alınmasını istedi. Bu arada emniyetteki sorgusu tamam-lanan T.K, çıkarıldığı mah-kemede 'Küçük yaştaki çocuklara cinsel istismar' suçundan tutuklanarak hapse atıldı

SEVGİLİSİNİN ÇOCUKLARINI TACİZ ETTİ
Kocası hapiste olan kadına yardım bahanesiyle yanaşan ve daha sonra birlikte olan sapık genç, 3 küçük yavruya da kabus dolu günler yaşattı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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