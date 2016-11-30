Yol Durumu
  1. ÖSYM'de dev operasyon!

'da hain : 3 yaralı

'da devriye gezen aracına yönelik yapılan hain da 3 polis yaralandı.

Şanlıurfada polise hain saldırı!
' nın Osmanlı mahallesinde devriye gezen aracına düzenlenen silahlı da 3 polis yaralandı. Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı

Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: , ,
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 16:23
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar