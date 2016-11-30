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Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey , Rus-Türk Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısına katılmak üzere Antalya'ya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Türkiyeye geldi

Özel uçakla Gazipaşa Havaalanı'na gelen Rus Bakanı, Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve Gazipaşa Kaymakamı Kadir Ekinci karşıladı. daha sonra kara yoluyla, yarın toplantının yapılacağı Alanya ilçesindeki otele hareket etti.

Rus Bakan yarın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus-Türk Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısına katılacak.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 20:15
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