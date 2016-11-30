Rusya Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi

Özel uçakla Gazipaşa Havaalanı'na gelen Rus Bakanı, Alanya Kaymakamı Hasan Tanrıseven ve Gazipaşa Kaymakamı Kadir Ekinci karşıladı. Lavrov daha sonra kara yoluyla, yarın toplantının yapılacağı Alanya ilçesindeki otele hareket etti.

Rus Bakan yarın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus-Türk Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısına katılacak.