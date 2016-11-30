Alınan bilgiye göre, Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosundan sorumlu Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in koordinatörlüğünde yürütülen ve Polis Akademisi yazılı giriş sınavı öncesi soruların FETÖ'ye mensup şahıslar tarafından edinilip, sınava giren adaylara verilerek sınavda yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada operasyonların büyük kısmı tamamlandı.

Gerçekleştirilen soruşturmalar kapsamında soruları sızdıran ve öğrencileri yetiştirenlerin bulunduğu 8 kişilik yapının içerisinde örgütün sözde abileri ve öğrencilerin yer aldığı tespit edildi.

Örgütün Polis Akademisi sınavına ilişkin yapısını 9 Kasım ve 28 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında tutuklanan şüpheliler oluşturdu.

LİDER, "TARIK" KOD ADLI TUTUKLU ESKİ SAVCI

Söz konusu yapının başında ise 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan "Tarık" kod adlı eski Gaziantep Cumhuriyet Savcısı Aykut Coşar'ın bulunduğu belirlendi. Yapıda örgütün sözde abileri Hamza Öztürk, Abdurrahim Metin, Hamit Barışan ile öğrenciler Ahmet Özlü, Erkin Eren, Volkan Özkan ve Samet Özkürkçü yer aldı.

Coşar'ın yapı içerisinde aktif rol aldığı ve bu kapsamda örgütün faaliyetleri çerçevesinde öğrencileri yetiştirip sınav sorularının dağıtımını sağladığı öğrenildi. Coşar'ın lise döneminde, üniversite sınavında da dereceye girdiği tespit edildi.

ÖĞRENCİ YURDUNDA SORULARI VERDİLER

Soruşturma kapsamında, ifadesine başvurulan örgüt mensupları beyanlarında, FETÖ mensuplarınca, 2012 Polis Akademisi sınav sorularının, sınav öncesi ele geçirilerek, aynı yapılanmaya mensup adaylara İstanbul'un Bahçelievler semtindeki "Hafızali" adlı öğrenci yurdu ile aynı ildeki başka bir öğrenci yurdunda verildiği tespit edildi.

Sınavda sorulan 100 sorudan 90'ının önceden sızdırıldığı tespitinin yapıldığı soruşturmada, sözde cemaat abisi kişilerin öğrencilere, "Sizin yeriniz Polis Akademisi, Harp Okulları. Buralara kafirler mi yerleşsin, siz oralara yerleşin ki İslam'a hizmet edin" şeklinde telkinde bulundukları belirlendi.

Soruşturma kapsamında, sınavı asıl listede kazanan 200 kişiden 198'inin kuvvetli suç şüphelisi, 2 kişinin ise şüpheli olduğu tespit edildi. Sınavı yedek listede kazanan 200 adaydan ise 55'inin kuvvetli şüpheli, 14'ünün şüpheli olduğu belirlendi.

Kuvvetli şüpheli olduğu tespit edilen sınava giren adaylardan gözaltına alınan 33 kişi, 9 Kasım tarihinde Ankara'da adliyeye sevk edilmiş, 9 şüpheli tutuklanmıştı, 24 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerden 21'i ise gözaltında bulundukları sırada itiraflarda bulunmuşlardı. Soruşturma kapsamında başlatılan başka bir operasyonda ise 15 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 11 şüpheli tutuklanmıştı.