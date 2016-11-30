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‘Ondan nefret ediyorum’

‘Ondan nefret ediyorum’
FETÖ'cü hainler, bir bir tutuklandı. Kirli planları hüsrana uğrayan teröristler şimdi de birbirlerine düşmeye başladı. Öyle ki 'nün tutuklu sanıklarından Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı ile örgütün Kayseri İl İmamı 'ın bir zamanlar yediği içtiği ayrı gitmezdi. Ancak devir değişti. Boydak'ın son ifadesinde "Sıtkı Baş'ı tanırım. Ama şu an nefret ediyorum" sözleri dikkat çekti.

ALİ ALTUNDAŞ
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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