‘Ondan nefret ediyorum’

FETÖ'cü hainler, bir bir tutuklandı. Kirli planları hüsrana uğrayan teröristler şimdi de birbirlerine düşmeye başladı. Öyle ki FETÖ'nün tutuklu sanıklarından Boydak Holding Eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak ile örgütün Kayseri İl İmamı Sıtkı Baş'ın bir zamanlar yediği içtiği ayrı gitmezdi. Ancak devir değişti. Boydak'ın son ifadesinde "SıtkıBaş'ı tanırım. Ama şu an nefretediyorum" sözleri dikkat çekti.
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