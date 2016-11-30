OHAL’de Paris Avrupa, Türkiye’deki OHAL’i eleştirdi. FETÖ ve PKK operasyonları nedeniyle Türkiye’yi AB’ye almama tehdidinde bulundu. Konu kendisi olunca OHAL’de sınır tanımadı. İstanbul’da görünmeyen manzaralar Paris’te sıradanlaştı
Fransa, 23 Nisan-7 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar, ülkesindeki OHAL'i uzatma kararı aldı. Halk, hükümeti protestolara hız verdi. Fransız polisi tekme tokat dövdüğü protestoculara biber gazı da sıkarken, sokaklar savaş alanına döndü. Çok sayıda barışçıl protestocu hastanelik edilirken, Paris sokakları yine de nefes almadı. İngiltere'ye geçmek isteyen binlerce mültecinin bulunduğu Calais şehri ve Paris gettoları da OHALbahanesiyle hükümetin hedefi oldu. Binlerce mülteci zaten zor şartlar altında yaşadıkları çadırlardan atıldı, çadırların hepsi yakıldı. Paris'in OHAL'i yine de sonlanmadı. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yaşanan gerginlik sonrası tüm Avrupa bir kez daha mülteci korkusu ile baş başa kaldı. Yunanistan, Türkiye sınırına 2 bin asker gönderirken, Bulgaristan ise sınırını askerlere 'Vur' emrinin de verildiği "İkinci derece tehlike bölgesi" ilan etti.
PARİS SOKAKLARINDA KOMANDOLAR
DEAŞ terörü nedeniyle ülkesinde OHAL ilan eden ve sıkıyönetim kararları ile hem kendi halkına hem de mültecilere baskı kuran Fransa ise ikinci bir göçmen krizine karşı bir kez daha Paris'i Özel Kuvvetler Askerleri ile doldurdu. Anadolu Ajansı muhabiri Esma Arslan, Paris metrosundaki askerlerigörüntüleyerek Fransa'daki göçmenkorkusunu gözler önüne serdi. Bir metro vagonundaki onlarca askerin bulunduğu fotoğrafta tam teçhizatlı özel birliklerin, ellerinde uzun namlulu otomatik silahlar olması dikkat çekti. Askerlerin metro dışında, tren ve otobüslerde de bulunduğu ve tüm Paris sokaklarında gezdiği öğrenildi.
* Avrupa'nın OHAL nedeniyle eleştirdiği Türkiye'de bu görüntüler yok. Ama romantizmin başkenti olarak tanıtılan Paris'te ise her gün aynı manzara yaşanıyor.
* Yaklaşık bir yıldır Paris'in en önemli noktalarında Özel Kuvvet askeleri bulunuyor.
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