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Naklen cinayet

, eğlence çıkışı bar çalışanlarıyla kavga etti. Başından vurularak can verdi. Cinayet anı ise saniye saniye görüntülendi.

Naklen cinayet
Adana'da eğlence cinayetle bitti. Kürşat Soysal (36), sevgilisi B.K. ve kardeşi Hamit ile birlikte 26 Ekim'de bir bara gitti. Alkol alıp taşkınlık yapan Soysal, kendisini uyaran görevlileri silahla tehdit etti. Gecenin ilerleyen saatlerinde sevgilisiyle dışarı çıkan Soysal, barın önünde havaya ateş etti. Bar çalışanları Cihan Oral ve Mehmet Ural da, Soysal ve yanındakilere ateşle karşılık verdi. Ateşin ortasında kalan B.K., sevgilisine siper olmak istedi. Bu sırada Mehmet Urak, tabancayı Soysal'ın başına dayayıp tetiği çekti. Olay anı ise güvenlik kameralarınca görüntülendi. Başından vurulan Soysal ile ayağından yaralanan kardeşi hastaneye sevk edildi. Kürşat S., olaydan yaklaşık 1 ay sonra hayatını kaybetti. Zanlılardan Oral ve Urak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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