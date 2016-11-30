Suriye'de terör koridoruna izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Milli Güvelik Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 6 saat sürdü.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek toplantıda Fırat Kalkanı, Musul operasyonu, FETÖ ile mücadele, AB ile ilişkiler, piyasaların durumu, ABD ile yeni dönem ilişkiler masaya yatırıldı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamadan satırbaşları:

Bazı ülkelerin, PKK/PYD-YPG, FETÖ/PDY lehine çifte standart uyguladıkları, mensup ve destekçilerine kol kanat gerdikleri, bunları maksatlı olarak farklı şekilde tanımladıkları vurgulanarak, bu ülkeler tutumlarını değiştirmeye davet edilmiştir.

Uluslararası topluma, Halep'te devam eden insanlık trajedisini sona erdirme konusunda her türlü girişimde bulunma çağrısı yapılmıştır. Rejimin, hastaneler dahil, sivil hedefleri bombalamak suretiyle her yaştan pek çok masum insanın ölümüne sebep olduğu, bu durumun artık engellenmesi için derhal devreye girilmesi gereken bir 'insanlık suçu' halini aldığı belirtilmiştir.

"GEREKTİĞİNDE HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAKTIR"

Fırat Kalkanı Harekatı'nın temel hedefinin, hudut güvenliğimizin sağlanması, ülkemize yönelik saldırıların önlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin bölgeden tamamen temizlenmesi olduğu bir kez daha belirtilmiştir. Suriye'nin toprak bütünlüğü esas olmak üzere kardeş Suriye halkının ve bölgedeki vatandaşlarımızın güvenliği için PKK/PYD-YPG unsurlarının terör koridoru oluşturma hedeflerine izin verilmeyeceği vurgulanmıştır.