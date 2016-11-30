Maaşının yarısını hırsıza kaptırdı

Adana'da yaşayan emekli imam MehmetAli Ceylan, (67) dün emekli maaşını çekmek için banka ATM'sine gitti. Burada Ceylan'ın yanına gelen bir kişi, "Yanlış işlem yaparsanız banka faiz kesiyor" dedi. Ardından yaşlı adamın çektiği bin 370 lira parayı sayma bahanesiyle aldı. Şahıs saydığı paranın650 lirasını "tırnakçılık" yöntemiyleçaldı. Geriye kalan 720 lirayı isegeri verip uzaklaştı. Parasının çalındığını fark eden Ceylan polise başvurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.