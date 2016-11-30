Maaşının yarısını hırsıza kaptırdı

Adana'da yaşayan emekli imam Mehmet Ali Ceylan, (67) dün emekli maaşını çekmek için banka ATM'sine gitti. Burada Ceylan'ın yanına gelen bir kişi, "Yanlış işlem yaparsanız banka faiz kesiyor" dedi. Ardından yaşlı adamın çektiği bin 370 lira parayı sayma bahanesiyle aldı. Şahıs saydığı paranın 650 lirasını "tırnakçılık" yöntemiyle çaldı. Geriye kalan 720 lirayı ise geri verip uzaklaştı. Parasının çalındığını fark eden Ceylan polise başvurdu.