TSK'dan yapılan açıklamaya göre, PKK'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da Kandil bölgesinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Harekata ilişkin olarak dün yapılan keşif ve inceleme faaliyetleri sonucunda, 29 PKK'lı teröristin ölü hale getirildiğinin, 16 PKK'lı teröristin ise yaralandığının tespit edildiği bildirildi. Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Kandil'de 45 terörist etkisiz hale getirildi
TSK, PKK'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da, Kandile düzenlenen operasyonda 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, PKK'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da Kandil bölgesinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Harekata ilişkin olarak dün yapılan keşif ve inceleme faaliyetleri sonucunda, 29 PKK'lı teröristin ölü hale getirildiğinin, 16 PKK'lı teröristin ise yaralandığının tespit edildiği bildirildi. Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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ALLAH MEHMEDİME zeval vermesin onları korusun inşaallah. MEHMEDİMİN ellerine ve ayaklarına sağlık....
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