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'de 45 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da, e düzenlenen operasyonda 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Kuruluş yıl dönümünde PKKya ağır darbe!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım günü bölgesine düzenlenen hava harekatında, 45 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, PKK'nın kuruluş yıl dönümü olan 27 Kasım'da Kandil bölgesinde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Harekata ilişkin olarak dün yapılan keşif ve inceleme faaliyetleri sonucunda, 29 PKK'lı teröristin ölü hale getirildiğinin, 16 PKK'lı teröristin ise yaralandığının tespit edildiği bildirildi. Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, toplam 45 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 15:15
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ALLAH MEHMEDİME zeval vermesin onları korusun inşaallah. MEHMEDİMİN ellerine ve ayaklarına sağlık....

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cevapla 30.11.2016 15:50
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