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Kamuda yeni dönem başlıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan hizmet ve mal alımları, yabancı para birimi yerine Türk lirası üzerinden teklif alıp sözleşme yapacak.

Kamuda yeni dönem başlıyor

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde yalnızca Türk lirası üzerinden teklif alınıp sözleşme yapılacak.

Kurumunun konuya ilişkin 6 yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşları, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamındaki ihalelerde yalnızca Türk lirası üzerinden teklif alacak ve sözleşme yapacak. Söz konusu ihalelerde daha önce yabancı para birimi üzerinden de teklif alınıp sözleşme yapılabiliyordu.

Değişiklik öncesinde teklif alınmış olan ihaleler, bu kapsamda değerlendirilmeyecek.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 09:39
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