İyilik meleği!

Hayatını kanserli çocuklara adadığı için “iyilik meleği” olarak anılan Dilara Kurt, ikinci kez yakalandığı kansere yenildi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. 9 aylık bebeğinin gözyaşları ise herkesi derinden etkiledi.
Kanserli çocukların koruyucu meleği olarak tanınan Dilara Kurt(28), kansere yakalandı. 1 yıl sürenmücadelenin ardından hayata gözlerinikapadı. İstanbul'da yaşayan Dilara Kurt,hayatını kanserli çocuklara adadı. EşiAykut Kurt ile birlikte 2013'da hastalaraumut olmak için "Belki de Sensin"adlı proje başlattı. Kurt, bu projeylevatandaşları donör olmaya çağırdı.Kanserli miniklerin iyileşmesi içinçabalayan Kurt, 8.5 aylık hamileyken2015'te lenfoma kanserine yakalandı.
BU KEZ KAN SERİ YENEMEDİ
Kurt, umutsuzluğa kapılmadan kansere savaş açtı ve hastalığı yenmeyi başardı. Ancak kanser 6 ay sonra tekrarladı. Yaklaşık 1 senedir hastalıkla mücadele eden Kurt tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Kurt'un ölümün ardından gözyaşları sel olup aktı. Dün gözyaşları arasında toprağa verilen iliyik meleğinden geriye gözü yaşlı bir eş, 9 aylık bir bebek ve onu çok seven kanser hastası çocuklar kaldı.
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