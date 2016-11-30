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İyilik meleği!

Hayatını kanserli çocuklara adadığı için “iyilik meleği” olarak anılan , ikinci kez yakalandığı kansere yenildi. Gözyaşları arasında toprağa verildi. 9 aylık bebeğinin gözyaşları ise herkesi derinden etkiledi.

İyilik meleği!
Kanserli çocukların koruyucu meleği olarak tanınan Dilara Kurt (28), kansere yakalandı. 1 yıl süren mücadelenin ardından hayata gözlerini kapadı. İstanbul'da yaşayan , hayatını kanserli çocuklara adadı. Eşi Aykut Kurt ile birlikte 2013'da hastalara umut olmak için "Belki de Sensin" adlı proje başlattı. Kurt, bu projeyle vatandaşları donör olmaya çağırdı. Kanserli miniklerin iyileşmesi için çabalayan Kurt, 8.5 aylık hamileyken 2015'te lenfoma kanserine yakalandı.

BU KEZ KAN SERİ YENEMEDİ
Kurt, umutsuzluğa kapılmadan kansere savaş açtı ve hastalığı yenmeyi başardı. Ancak kanser 6 ay sonra tekrarladı. Yaklaşık 1 senedir hastalıkla mücadele eden Kurt tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Kurt'un ölümün ardından gözyaşları sel olup aktı. Dün gözyaşları arasında toprağa verilen iliyik meleğinden geriye gözü yaşlı bir eş, 9 aylık bir bebek ve onu çok seven kanser hastası çocuklar kaldı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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