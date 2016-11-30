Yol Durumu
  1. Hükümetten o iddialara yanıt geldi

İsrail elçisi Türkiye'ye geliyor

Naeh, yarın Ankara'da göreve başlayacak.

İsrail elçisi Türkiyeye geliyor

İsrail Büyükelçisi yarın Ankara'da göreve başlayacak. İsrail hükümeti, Naeh'in Ankara'ya büyükelçi olarak atanmasını 20 Kasım'da onaylamıştı.
Etiketler: ,
  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 13:50
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar