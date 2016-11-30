İsrail Büyükelçisi Eitan Naeh yarın Ankara'da göreve başlayacak. İsrail hükümeti, Naeh'in Ankara'ya büyükelçi olarak atanmasını 20 Kasım'da onaylamıştı.
İsrail elçisi Türkiye'ye geliyor
İsrail Büyükelçisi Naeh, yarın Ankara'da göreve başlayacak.
Etiketler: İsrail Büyükelçisi , Eitan Naeh
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