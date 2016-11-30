İkizlerini kaybetti

Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti LeonardKweuke, dün güne acı haberle başladı. Siyahi yıldızın ikizlere hamile olan ve doğum için ABD'ye giden eşi, bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. Ancak 8 aylık hamile olan bayan Lweuke, trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Komaya giren kadın hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak ikizler kurtarılamadı. Acı haberi alan Leonard Kweuke ise yıkıldı. Amerika'ya gidecek olan Kweuke'ye, Çaykur Rizespor Ocak ayına kadar izin verildiği açıklandı.
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