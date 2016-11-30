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İkizlerini kaybetti

İkizlerini kaybetti
Çaykur Rizespor'un Kamerunlu forveti Leonard Kweuke, dün güne acı haberle başladı. Siyahi yıldızın ikizlere hamile olan ve doğum için ABD'ye giden eşi, bebeklerini kucağına almak için gün saymaya başladı. Ancak 8 aylık hamile olan bayan Lweuke, trafik kazası geçirerek ağır yaralandı. Komaya giren kadın hastanede yoğun bakıma alındı. Ancak ikizler kurtarılamadı. Acı haberi alan ise yıkıldı. Amerika'ya gidecek olan Kweuke'ye, Ocak ayına kadar izin verildiği açıklandı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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