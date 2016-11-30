Hükümetten o iddialara yanıt geldi

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Aladağ'daki özel öğrenci yurdundaki yangınla ilgili, "Otopsi çalışmaları devam ediyor, bu akşam itibarıyla otopsi çalışmalarının tamamlanacağını öngörüyoruz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak, yurdun yangın çıkış kapısının kilitli olduğu iddiasıyla ilgili olarak, "Akşam biz 03.30'da oradaydık. Orada bize hem Aladağ savcımız hem olay yeri inceleme ekiplerinin verdiği ilk bilgi, kilitli değil, kilidin hiç olmadığı şeklindeydi." dedi.



