HDP'li vekil Erdoğan'a tazminat ödeyecek!

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarını zedeleyen ve asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle 10 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Ankara 12. Asliye Hukuk Mahkemesindeki duruşmaya Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ile Yıldırım'ın avukatı Taner Yaşar katıldı.

Yıldırım'ın 26 Şubat 2016'da, TBMM Genel Kurulundaki ifadeleri konusunda bir tartışma olmadığını belirten Erdoğan'ın avukatı Aydın, "Müvekkilimin kişilik haklarını zedeleyen, asılsız bir iddia söz konusudur. Davanın kabulünü talep ediyorum." dedi.

Yıldırım'ın avukatı Yaşar ise "Müvekkilimin söylediği sözlerde, davacının kişilik haklarına saldırı kastı olmamıştır. Söylenen sözler milletvekili sıfatından kaynaklanmaktadır. Tamamen yasama sorumluluğu ve ifade özgürlüğü çerçevesinde söylenmiştir. Davanın reddine karar verilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Hakim Ümran Diler, davayı kısmen kabul ederek, Yıldırım'ın 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı.



​DAVANIN GEÇMİŞİ

Dava dilekçesinde, 26 Şubat 2016'da TBMM Genel Kurulundaki ifadelerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsiyet haklarına tecavüz niteliğinde, şeref, haysiyet ve onuruna yönelik olarak tamamen gerçek dışı ithamlarda bulunduğu gerekçesiyle HDP Muş Milletvekili Yıldırım'dan 50 bin lira manevi tazminat talep edilmişti.

Söz konusu konuşma metnine yer verilen dilekçede, Yıldırım'ın ifadeleri ile eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını açıkça aştığı, haksız ve hukuk kurallarına aykırı olduğu kaydedilmiş ve konuşmadaki amacın Erdoğan'ı toplum önünde küçük düşürmek olduğu belirtilmişti.