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Teröristbaşının en sevdiği 'cü yakalandı

Teröristbaşı 'in 'En sevdiğim öğrencilerimdir' dediği firari 'cülerden , İzmir'deki evinde yakalandı.

Teröristbaşının en sevdiği FETÖcü yakalandı
İzmir Aliağa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, lideri 'in öğrencilerinden için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Bayraklı ilçesindeki evinde yakalanan Tabanca, gözaltına alınarak Aliağa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evde ele geçirilen birçok örgütsel dokümanlara da el konuldu.

EN SEVDİĞİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA
Gözaltına alınan ve FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 'En sevdiğim öğrencilerimdir' dediği Mehmet Tabanca'nın, örgütün Türkiye genelinde en üst düzey kişilerden oluşan grubuna dahil olduğu ve örgütün şifreli yazışma programı ByLock ve Eagle isimli programı kullandığı ifade edildi. Yine Mehmet Tabanca'nın, büyük iş adamları ile gizli şekilde toplantılar yaparak iş adamlarını yönettiği, defalarca Pensilvanya'da örgüt liderinin yanına gidip geldiği ve uzun süre yanında kaldığı belirtildi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 14:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vaybe vaybe

şimdi millet dısarda çalışıp bu kopeklerimi besleyecek

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 30.11.2016 16:27
hacı hacı

beslemeyin asın bu vatan hainlerini

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.11.2016 15:34
İHPUS2922 İHPUS2922

en sevdiği terörist şimdi bül bül gibi öter ,bunlar birbirlerini iyi satar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 30.11.2016 14:32
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