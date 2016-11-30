İzmir Aliağa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in öğrencilerinden Mehmet Tabanca için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Bayraklı ilçesindeki evinde yakalanan Tabanca, gözaltına alınarak Aliağa Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Evde ele geçirilen birçok örgütsel dokümanlara da el konuldu.
EN SEVDİĞİ ÖĞRENCİLERİ ARASINDA
Gözaltına alınan ve FETÖ lideri Fetullah Gülen'in 'En sevdiğim öğrencilerimdir' dediği Mehmet Tabanca'nın, örgütün Türkiye genelinde en üst düzey kişilerden oluşan grubuna dahil olduğu ve örgütün şifreli yazışma programı ByLock ve Eagle isimli programı kullandığı ifade edildi. Yine Mehmet Tabanca'nın, büyük iş adamları ile gizli şekilde toplantılar yaparak iş adamlarını yönettiği, defalarca Pensilvanya'da örgüt liderinin yanına gidip geldiği ve uzun süre yanında kaldığı belirtildi.
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şimdi millet dısarda çalışıp bu kopeklerimi besleyecek
beslemeyin asın bu vatan hainlerini
en sevdiği terörist şimdi bül bül gibi öter ,bunlar birbirlerini iyi satar.
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