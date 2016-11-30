Ezan bir çağrıdır

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan,"ParlamentolararasıKudüs Platformu: Kudüsve Sürecin ProblemleriSempozyumu"nda konuştu.Ezanı yasaklamaya çalışanİsrail'i uyaran Erdoğan,"Yakın dönemde ezan konusundayaşanan tartışmalarıtehlikeli buluyorum. Böylebir tartışmanın varlığı dahiakıl ve vicdan dışıdır. Butartışmanın kimseye faydasıyoktur. Bu uygulamayalnızca Filistinlileri değil,tüm Müslümanları rencideetmektedir. Bu konudaendişelerimizi, böyle bir tasarınınyasalaşması halindene tür tehlikeli sonuçlarayol açabileceğini İsrailliyetkililere ilettik. Ezanbir çağrıdır. Bu çağrınınengellenmesi sıkıntılaraneden olur. Müslümanlarolarak uluslararası planlaryanındaki bu çalışmalaryanında Kudüs'teki tarihimirasımızın üzerine titremeliyiz"dedi. CumhurbaşkanıErdoğan, "Küresel Gelecek:İnsan Odaklı, Akıllı EkonomiTemalı 7. BoğaziçiZirvesi"nde önemli mesajlarverdi: Uluslararasında gelinhep birlikte altını devreyesokalım. Döviz baskısındankurtulmalıyız. Yerli parabirimleriyle borçlanmanınyollarını arayalım. Dövizleborçlanmayı bırakalım.Hükümetimiz medya vs.sağolsunlar. Bunlarla ilgiligerekirse geçici bir düzenlemeyapılır...
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