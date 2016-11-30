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bir çağrıdır

Ezan bir çağrıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Parlamentolararası Kudüs Platformu: Kudüs ve Sürecin Problemleri Sempozyumu"nda konuştu. ı yasaklamaya çalışan İsrail'i uyaran Erdoğan, "Yakın dönemde ezan konusunda yaşanan tartışmaları tehlikeli buluyorum. Böyle bir tartışmanın varlığı dahi akıl ve vicdan dışıdır. Bu tartışmanın kimseye faydası yoktur. Bu uygulama yalnızca Filistinlileri değil, tüm Müslümanları rencide etmektedir. Bu konuda endişelerimizi, böyle bir tasarının yasalaşması halinde ne tür tehlikeli sonuçlara yol açabileceğini İsrailli yetkililere ilettik. Ezan bir çağrıdır. Bu çağrının engellenmesi sıkıntılara neden olur. Müslümanlar olarak uluslararası planlar yanındaki bu çalışmalar yanında Kudüs'teki tarihi mirasımızın üzerine titremeliyiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel Gelecek: İnsan Odaklı, Akıllı Ekonomi Temalı 7. Boğaziçi Zirvesi"nde önemli mesajlar verdi: Uluslararasında gelin hep birlikte altını devreye sokalım. Döviz baskısından kurtulmalıyız. Yerli para birimleriyle borçlanmanın yollarını arayalım. Dövizle borçlanmayı bırakalım. Hükümetimiz medya vs. sağolsunlar. Bunlarla ilgili gerekirse geçici bir düzenleme yapılır...
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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