Sarıyer'de saat 06.30 sıralarında oyuncu Erdal Tosun'un aracına çarpan otomobilin sürücüsü Nihat Şaki, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alınarak Ayazağa Polis Merkezine götürüldü.

Hastane çıkışında iki kişinin yardımıyla yürüyen Şaki, polis merkezine götürüldü. Şaki'nin yakınları basın mensuplarının görüntü almasını engellemek için şemsiyeli koruma yaptı. Nihat Şaki yakınlarının şemsiyeli koruması altında polis aracına bindirililerek Ayazağa Polis Merkezi'ne götürüldü. Şaki'nin şoför olarak çalıştığı öğrenilirken Beşiktaş Belediyesi yaptığı açıklamada, "Belediyemize doğrudan bağı bulunmayan araç da şoför de taşeron firmaya aittir. Biz sadece dışarıdan hizmet satın alıyoruz" denildi.

YOLA DİYALİZE GİTMEK ÜZERE ÇIKMIŞ

Bu arada Erdal Tosun'un böbreklerinden rahatsız olduğu, diyalize gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.