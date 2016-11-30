ERDAL TOSUN KİMDİR?
Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Erdal Tosun 9 Nisan 1963'te İstanbul'da doğdu.
Yeşilçam aktörlerinden Necdet Tosun'un oğludur. Kardeşi Gürdal Tosun da kendisi ve babası gibi bir oyuncuydu. 1980 yılında Beyoğlu Fındıklı Lisesi'nden mezun oldu.
1981 yılında Mine adlı filmle sinemaya başladı. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Önce Özel Tiyatroyu kurdu sonra Antalya Devlet Tiyatrosu'nda göreve başladı.
Son olarak Murathan Mungan'ın Mezopotamya Üçlemesi adlı oyununda oynadı ve Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılıp BKM Oyuncuları arasına katıldı.
Bunların yanında çeşitli filmlerde ve dizilerde rol aldı. Bunlardan biri olan Rina'da canlandırdığı "Memo" karakteriyle söylediği "Hayallerimizi Satmadık" ya repliğiyle zihinlere kazındı.
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü : Yılmaz Erdogan - BKM - 2000
Geyikler Lanetler : Murathan Mungan - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1993
Lozan (oyun) : Memet Baydur - Antalya Devlet Tiyatrosu - 1992
Tanrı (oyun) : Woody Allen : Özel Tiyatro - 1988
Lokomopüf : Wolker Ludvig\Rainer Hachfeld - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1985
OYNADIĞI FİLMLER
Küçük Esnaf /2016, Düğün Dernek 2: Sünnet /2015 Kara Bela/2015, Yapışık Kardeşler/2015, Bana Masal Anlatma/2015, Koğuş Akademisi/ 2013, Çalgı Çengi/ 2011, Çakallarla Dans/2010, Vay Arkadaş/2010, Pak Panter/ 2010, Rina /2009, Türkler Çıldırmış Olmalı/2009, Neşeli Hayat/ 2009, Sonsuz/ 2008, Avanak Kuzenler/ 2008, Süper Ajan K9/ 2008, Maskeli Beşler: Kıbrıs/2008, Kutsal Damacana/ 2007, Eve Dönüş/ 2006, İlk Aşk/2006, Maskeli Beşler: Irak/ 2006, Babam ve Oğlum/ 2005, Organize İşler/ 2005, Gönül Yarası/ 2004, G.O.R.A./2003, Vizontele Tuuba/2003, Ömerçip/ 2003, Vizontele/ 2000, Güneş Yanıkları/ 2000, Sokaktaki Adam/1995, Alışırım/ 1987, Temas, 1987/ Alnımdaki Bıçak Yarası/ 1987, Seyyar Kamil/ 1987, Kadının Adı Yok (film)/ 1987, Mine/1985, Karanfilli Naciye/ 1984
ROL ALDIĞI DİZİLER
Kardeş Payı /2014 - 2015, Anasının Oğlu /2014, İbreti Ailem/2012, Üsküdar'a Giderken/ 2011, Ramazan Güzeldir/ 2009, Fesupanallah/2007, Gönül Salıncağı/ 2007, Felek Ne Demek? /2006, Bir Demet Tiyatro/2006, Naciye'yi Kim Sevmez, 2005, En İyi Arkadaşım/ 2004, Ölümsüz Aşk/ 2003, Esir Şehrin İnsanları/ 2003, Havada Bulut/ 2002, Azad/2002, Yarım Elma/2002, 5 Maymun Çetesi/1999, Bir Demet Tiyatro/ 1995
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