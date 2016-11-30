Sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster, 2011 yılında Yazar Ahmet Altan'ın oğlu Kerem Altan'ın İstanbul- Göztepe'deki evinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Dosya, "Foster'ın ölümünde Kerem Altan'ın etkisi olduğu fakat FETÖ etkisi ile kurtarıldığı" iddiası üzerine yeniden açıldı.



TAKİPSİZLİK ÇIKTI

Ünlü sunucunun ölümü ile ilgili o dönem Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda soruşturma başlatılmış ve Kerem Altan'ın şüpheli olduğu soruşturmada ölümün solunum yetmezliğinden gerçekleştiği gerekçesiyle ile dosya takipsizlikle sonuçlandırılmıştı.



TANIKLAR DİNLENMEDİ

Geçtiğimiz aylarda, "Kerem Altan'ın babası Ahmet Altan'ın, nüfuzunu kullanarak emniyet ve yargıdaki ağabeyler eliyle olayın üzerinin örtüldüğü" iddiasının gündeme gelmesi üzerine, Defne Joy Foster'ın ölümüne ilişkin dosya İstanbul Savcısı Can Tuncay tarafından raftan indirildi. Savcılık gözetiminde uzman polislerce dosya üzerinde yapılan araştırmada, Defne Joy Foster ile Kerem Altan'ın eve gelirken bindikleri taksinin şoförü ile o gece evden kavga ve çığlık sesleri geldiğini belirten Suna Akyıldız isimli kişinin ifadelerinin alınmadığı belirlendi. Soruşturma dosyasında, olayın yaşandığı apartmanda sadece 2 şahsın ifadesine başvurulduğu, dolayısıyla da evden çığlık ve kavga sesleri geldiği iddialarının yeterince değerlendirilmediği anlaşıldı.



RAPORLAR KAYIP

İncelemede Kerem Altan'ın ambulans çağırmadan evin yakınındaki bir tıp merkezi önünde görüldüğü, 05.57'de tıp merkezi güvenlik kameralarına takılan Altan'ın ilk acil yardım telefonunu ise yarım saat sonra yani 06.30'da açtığı belirlendi. Ayrıca dosyadaki adli tıp ve otopsi raporunun da kayıp olduğu belirlendi.



KAÇMA İHTİMALİ VAR

Soruşturmayı yürüten Davut Dağ isimli savcının "solumun yetmezliği" teşhisi üzerine dosyaya takipsizlik kararı verdiği belirlenirken, yeni deliller ışığında dosyanın yeniden soruşturma konusu yapılabileceğine kanaat getiren İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yeni bir girişimde bulundu. Şüphelinin kaçma ihtimali olduğunu belirten savcılık, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden yurtdışına çıkış yasağı talep etti. Talebi yerinde gören Hakimlik, Kerem Altan hakkında adli kontrolle yurtdışına çıkış yasağı kararı verdi.



CİNAYET BÜRO'YA YENİ TALİMAT

Diğer taraftan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı , cinayet büro amirliğine yeni bir talimat yazdı. Talimatta, cinayet dosyasının ortaya çıkan yeni deliller çerçevesinde yeniden ele alınması istendi. Şimdi Defne Joy Foster dosyasındaki karanlık noktalar aydınlatılmaya çalışılacak.