Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu, CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu yürüyüşünün sürekli olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile ilişkilendirildiğini ve bunun rahatsızlık yarattığını söyledi.





Herkesin kendisinden sorumlu olduğunu belirten Bingöl, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız 7 kardeşler. Kardeşlerden bir tanesinin farklı bir tutumu var. Bu, Genel Başkanı çok bağlamaz. Başka siyasetçinin kardeşinin ya da bir aile bireyinin yaptığı olumsuzluklar üzerinden bir siyasetçinin yargılanması veya onun üzerinden bir bakış açışı ile yaklaşmak son derece çirkin ama bunu maalesef işte yapıyorlar."

Bingöl, Celal Kılıçdaroğlu'nun CHP üyesi olduğunu hatırlatarak "Genel Başkanımızın talimatıyla Celal Kılıçdaroğlu, kesin ihraç istemiyle disipline verildi." dedi.

Celal Kılıçdaroğlu, bir süre önce Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşün ardından ölüm orucuna başlamıştı.