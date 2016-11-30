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disipline sevk edildi

Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşün ardından gündeme gelen , 'de rahatsızlık yarattı. , FETÖ'nün temizlenmesini isteyen kardeşini kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti.

KK kardeşini disipline sevk etti!

Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşle gündeme gelen Genel Başkanı 'nun kardeşi , CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Celal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu yürüyüşünün sürekli olarak Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile ilişkilendirildiğini ve bunun rahatsızlık yarattığını söyledi.

Herkesin kendisinden sorumlu olduğunu belirten Bingöl, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız 7 kardeşler. Kardeşlerden bir tanesinin farklı bir tutumu var. Bu, Genel Başkanı çok bağlamaz. Başka siyasetçinin kardeşinin ya da bir aile bireyinin yaptığı olumsuzluklar üzerinden bir siyasetçinin yargılanması veya onun üzerinden bir bakış açışı ile yaklaşmak son derece çirkin ama bunu maalesef işte yapıyorlar."

Bingöl, Celal Kılıçdaroğlu'nun CHP üyesi olduğunu hatırlatarak "Genel Başkanımızın talimatıyla Celal Kılıçdaroğlu, kesin ihraç istemiyle disipline verildi." dedi.

Celal Kılıçdaroğlu, bir süre önce Aydın'ın FETÖ/PDY'den temizlenmesi amacıyla Söke'den Didim'e yaptığı yürüyüşün ardından ölüm orucuna başlamıştı.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 17:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Abidjan Abidjan

KK once kendisini temizlemeli kardesi sadece onun yanlis bir yolda oldugunu soyluyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 30.11.2016 17:43
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