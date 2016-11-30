Vergi borcu yapılandırmada ilk taksit için son gün!

Vergi borcu yapılandırılmasında ilk taksit için son gün! Borç yapılandırma yapan vatandaşların saat 21.00'e kadar borçlarının ilk taksitini ya da peşin ödemeyi bugün yapması gerekiyor.Vergi borcunda milyonlarca vatandaşı ilgilendiren yapılandırmauygulamasında süre geçtiğimiz cuma doldu.#Sayfa#

YAPILANDIRMA NELERİ KAPSIYOR?

Her türlü vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri ve zamları, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi borçları, SGK ve belediyelere borçlar düzenleme kapsamında yer alıyor. Bu borçlardan biri için yapılandırma yapanların ilk taksiti bugün ödemesi gerekiyor.

​#Sayfa#



VERGİ DAİRELERİ BUGÜN 21:00'E KADAR AÇIK

Vergi daireleri ilk taksit ödemesi için bugün saat 21.00'e kadar açık olacak.

​#Sayfa#



ÖDEME ŞEKLİ

Peşin ödemek isteyenler için de bugün son gün. Borcunu taksitli yapılandıranların ancak peşin ödeme hakkını kullanmak isteyenlerin de bugün ilgili tutarı yatırması gerekiyor.

​#Sayfa#



DİĞER TAKSİT 30 OCAK'TA

Yapılandırma sürecinde taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksiti bugün yatıran bir sonraki taksiti 30 Ocak'ta yatıracak.

​#Sayfa#



KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK?

6 taksit (12 ay), 9 taksit (18 ay), 12 taksit (24 ay), 18 taksit 36 ay vade ile ödeme yapılabilecek.

​#Sayfa#



TAKSİTLER ÖDENMEZSE NE OLACAK?

Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. Başka bir deyişle iki taksiti art arda ödemeyenin yapılandırma hakkı son bulacak.

​#Sayfa#

EKSİK ÖDENİRSE NE OLACAK?

Borçların bir takvim yılı içerisinde, ikiden fazla ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda yapılandırma hakkı kaybedilecek. Başka bir deyişle iki taksiti art arda ödemeyenin yapılandırma hakkı son bulacak.

​#Sayfa#



77 MİLYARLIK BORÇ YAPILANDIRILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeniden yapılandırma kapsamında yapılandırılan toplam tutarın, 77 milyar 602 milyon 570 bin 915 lira olduğunu açıklamıştı.