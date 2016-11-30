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Bir kask öyküsü

Bir kask öyküsü
Niğde'de yaşayan Dilek Öykü Ahraz (13), olay yeri inceleme şube müdürlüğünde görevli polis memuru babasının, ölümle sonuçlanan motosiklet kazalarından sonra eve üzgün gelmesinden çok etkilendi. Bu sebeple motor kazalarının önüne geçmek için bir proje hazırladı. Küçük kız, arkadaşı Efe Gündeğer'in de desteği ile kask takılmadığında uyarı veren ve motosikletin çalışmasını engelleyen bir düzenek geliştirdi. Projeye "Motokask" adını veren küçük mucit Ahraz, "Can kaybını nasıl azaltabilirim diye düşündüm ve bu sistemi ürettim. Çünkü kazalarda en büyük darbe kafadan alınıyor" diye konuştu.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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