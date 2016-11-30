Bir kask öyküsü

Niğde'de yaşayan Dilek Öykü Ahraz(13), olay yeri inceleme şube müdürlüğündegörevli polis memuru babasının, ölümlesonuçlanan motosiklet kazalarından sonraeve üzgün gelmesinden çok etkilendi. Busebeple motor kazalarının önüne geçmekiçin bir proje hazırladı. Küçük kız,arkadaşı Efe Gündeğer'in de desteğiile kask takılmadığında uyarı verenve motosikletin çalışmasını engelleyenbir düzenek geliştirdi.Projeye "Motokask"adını veren küçük mucitAhraz, "Can kaybınınasıl azaltabilirimdiye düşündüm vebu sistemi ürettim.Çünkü kazalarda enbüyük darbe kafadanalınıyor" diye konuştu.
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