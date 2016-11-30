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Bir belediyeye daha atandı

soruşturması kapsamında ’ın İliç Belediyesi'ne atandı.

Bir belediyeye daha kayyum atandı

/PDY ile ilişkisi olduğu iddiasıyla gözaltına alınıp görevinden uzaklaştırılan 'ın İliç Belediye Başkanı Muhlis Doğan'ın yerine İliç Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar görevlendirildi.

Erzincan Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada FETÖ/PDY ile ilişkisi olduğu iddiasıyla Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 Kasım'da gözaltına alınan ve aynı gün Anayasanın 127. ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddeleri gereğince görevinden uzaklaştırılan Muhlis Doğan'ın yerine 5393 sayılı Belediye Kanununun 45/2 ve 46. maddeleri uyarınca Erzincan Valiliğinin 29.11.2016 oluru ile İliç Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar'ın getirildiği bildirildi.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba 18:04
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