Bedelini ağır öder

Başbakan Binali Yıldırım, AP'ye müzakereleri dondurma kararı için "Türkiye-AB gerginliğinden her iki taraf da kaybeder ama şüphesiz AB daha çok kaybeder" dedi. Yıldırım, Avrupa'nın terörle mücadele üzerinden Türkiye'yi eleştirmesine de "Lamı cimi yok, kim eli kanlı terör örgütlerini millete tercih ederse bunun bedelini en ağır şekilde öder" diye konuştu.