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Bedelini ağır öder

Bedelini ağır öder
Başbakan Binali Yıldırım, AP'ye müzakereleri dondurma kararı için "Türkiye-AB gerginliğinden her iki taraf da kaybeder ama şüphesiz AB daha çok kaybeder" dedi. Yıldırım, Avrupa'nın terörle mücadele üzerinden Türkiye'yi eleştirmesine de "Lamı cimi yok, kim eli kanlı terör örgütlerini millete tercih ederse bunun bedelini en ağır şekilde öder" diye konuştu.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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