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Avru

’yı terör örgütü listesine alan yıllarca eli kanlı katillere ev sahipliği yaptı. İki yüzlülüğünü artık saklayamayınca PKK’yı aklamak için propagandaya başladı

AvruPKK
İkiyüzlü , her fırsatta teröre destek verdi. Son verdiği kararlarla da terör seviciliğini tüm dünyaya gösterdi. Belçika ve Almanya'daki mahkemeler, PKK'lı teröristleri serbest bıraktı. Avrupa Adalet Divanı da "PKK'yı terör örgütü listesinden çıkarmayı" gündeme getirdi. Avrupa Komisyonu'ndan, 'nın neden terör örgütü listesine alındığına dair bilgi talep etti. Komisyon ise PKK'nın silahlı eylem yaptığını belirtti. Tam da bu sırada PKK, Divan'a ile mücadele ettiğini söyleyerek terör örgütleri listesinden çıkarılmak için başvuru yaptı. Kararın onaylanması durumunda PKK hakkındaki davaların düşürüleceği ve silah teminine kadar her türlü yardımın yasal olacağı belirtildi. Bu arada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan bir maçta açılan da dikkat çekti. 1. Lig'in 12. hafta maçında evinde Omonia Nicosia'yı 1-0 mağlup ederken, Nicosia taraftarlarının "PKK terör organizasyonu değildir" diye pankart atması günün konusu oldu. Pankarta karşı UEFA'nın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.


* PKK, Avrupa'da terör örgütü sayılıyor ancak eylemleri serbest bırakılıyor.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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