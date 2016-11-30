İkiyüzlü Avrupa, her fırsatta teröre destek verdi. Son verdiği kararlarla da terör seviciliğini tüm dünyaya gösterdi. Belçikave Almanya'daki mahkemeler,PKK'lı teröristleri serbestbıraktı. Avrupa Adalet Divanı da"PKK'yı terör örgütü listesindençıkarmayı" gündeme getirdi. Avrupa Komisyonu'ndan, PKK'nın neden terör örgütü listesine alındığına dair bilgi talep etti. Komisyon ise PKK'nın silahlı eylem yaptığını belirtti. Tam da bu sırada PKK, Divan'a DEAŞ ile mücadele ettiğini söyleyerek terör örgütleri listesinden çıkarılmak için başvuru yaptı. Kararın onaylanması durumunda PKK hakkındaki davaların düşürüleceği ve silah teminine kadar her türlü yardımın yasal olacağı belirtildi. Bu arada Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan bir maçta açılan pankart da dikkat çekti. 1. Lig'in 12. hafta maçında AEL Limassol evinde Omonia Nicosia'yı 1-0 mağlup ederken, Nicosia taraftarlarının"PKK terör organizasyonudeğildir" diye pankart atmasıgünün konusu oldu. Pankarta karşı UEFA'nın nasıl bir tavırtakınacağı merak konusu oldu.
* PKK, Avrupa'da terör örgütü sayılıyor ancak eylemleri serbest bırakılıyor.
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