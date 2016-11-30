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Altın vuruş

Altın vuruş
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuyumcuya gelen bir kadın, bileziklerini bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcunun oğlu 'ya "Hastamız var mecburiyetten satıyoruz. Bir miktar nakit paraya ihtiyacımız var, geri kalanını altın verebilirsiniz" dedi. 9 bin TL değerindeki altın bileziği satan kadın, kuyumcuda nakit para olmadığı için 2 bin 500 TL para, 6 bin 500 TL'lik altın aldı ve sırra kadem bastı. Dükkana dönen kuyumcu, altınların sahte olduğunu görünce beyninden vurulmuşa döndü.
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  • 30 Kasım 2016, Çarşamba
  • Gazete
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