Altın vuruş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuyumcuya gelen bir kadın, bileziklerini bozdurmak istediğini söyledi. Kuyumcunun oğlu Semih Avcı'ya "Hastamız var mecburiyetten satıyoruz. Bir miktar nakit paraya ihtiyacımız var, geri kalanını altın verebilirsiniz" dedi. 9 bin TL değerindeki altın bileziği satan kadın, kuyumcuda nakit para olmadığı için 2 bin 500 TL para, 6 bin 500TL'lik altın aldı ve sırra kadem bastı. Dükkana dönen kuyumcu, altınların sahte olduğunu görünce beyninden vurulmuşa döndü.
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