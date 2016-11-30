Terörist Fetullah Gülen'in '1 numara' olduğu 73 sanıklı FETÖ'nün çatı davasının ilk duruşması geçen hafta Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Sanıkların tutukluluğuna devam kararı veren mahkeme, FETÖ davasının firari sanıklarından "KozanlıÖmer" lakaplı 'Emniyet İmamı'Osman Hilmi Özdil'in HTS kayıtlarını kapsayan raporu istedi. Özdil'in FETÖ'cü 543 emniyet mensubu ile telefon trafiği içinde olduğu ve örgütün firari isimleri Mustafa Özcan, Mustafa Yeşil, Şerif Ali Tekalan ve Cemil Koca ile de görüştüğü belirlendi. Firari teröristin şu an Silivri'de tutuklu bulunan Hidayet Karaca ile konuştuğu da öğrenildi.
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