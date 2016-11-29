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'da gösteri ve yasağı

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 1 ay boyunca her türlü , basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler landı.

Vanda gösteri ve yürüyüş yasağı

Valiliğinden yapılan açıklamada, il sınırlarında huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunmasının amaçlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu amaçla, 2935 sayılı OHAL Kanunu'nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı 'Toplantı ve Gösteri leri Kanunu' kapsamında yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 1 Aralık 2016 tarihinden itibaren 30 gün süreyle lanmıştır."
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  • 29 Kasım 2016, Salı 18:09
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