Uçuran istila!

Sosyal medya kendine heyecanlı bir gündem maddesi bulamayınca Twitter'da pazar gecesi 'UFO istilası' geyikleri başladı. Baştatroll hesaplar, önüne gelenfotoşoplu UFO görüntüsüpaylaşınca muhabbet çığ gibibüyüdü.
GOYGOY YAPMIŞLAR
Mikro blog sitesi Twitter'da açılan #UFOattackTurkey hashtag'i sonrası diğer sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntüler aslında oldukça iyi hazırlanmış bir şakaydı. Olayın Goygoy Rail isimli bir grubun trolleme çabası olduğu ortaya çıktı. Dikkatli incelendiğinde üzerinde oynandığı belli olan kareler ile yetinmeyen ekip, sağanak yağmuru fırsat bildi. Yağmurdan kaçan kişilerin videosunu da çeken bazı kullanıcılar bunları da vatandaşın tepkisi iddiası ile sosyal medya platformlarında paylaşarak bu şakayı sürdürdü. Türkiye'nindeğişik bölgelerinde 'UFO'larıngörüntüleri' diyerek yayınlananfotoğraflar Twitter'da#ufoattacktoturkey etiketi ilebirçok kullanıcıya ulaştıve kısa sürede ilk sırayayerleşti.
UFO'LAR BİLE BAĞCILAR 'I TERCİH ETTİ Umarım bu hep istediğimuzaylı saldırısıdır. 'Gezegenimizesaldırıyorlar' diyen insanlığınbirleşme vakti yakındır.Yaşasın!
UFO'lar Gazi Mahallesi'neindi! Gitmeden Düzce'yede uğrayın be...
UFO bile Bağcılar'ageliyor. Buranın yükselişiniönleyemezsiniz... Adana'da UFO'ya pompalısaldırı...
Balıkesir'de gördüm. AtatürkParkı civarındaydı... İstanbul Beşiktaş'ta herkessokağa çıkmış bağırıyor...
Eğer uzaylılar Türkiye'yiistila ettiyseAzerbaycan halkını dakarşılarında bulacaklardır... UFO görmek için balkonaçıkan genç donarak öldü...
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