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Uçuran istila!

’ların Türkiye semalarında dolaştığı iddiası sosyal medyaya damga vurdu. Twitter’da ilk sıraya yerleşen fotoğrafların sahte olduğu ortaya çıktı. Ancak ‘istila’ geyikleri çığ gibi büyüdü...

Uçuran istila!
Sosyal medya kendine heyecanlı bir gündem maddesi bulamayınca Twitter'da pazar gecesi ' istilası' geyikleri başladı. Başta troll hesaplar, önüne gelen fotoşoplu UFO görüntüsü paylaşınca muhabbet çığ gibi büyüdü.

GOYGOY YAPMIŞLAR
Mikro blog sitesi Twitter'da açılan #UFOattackTurkey hashtag'i sonrası diğer sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu görüntüler aslında oldukça iyi hazırlanmış bir şakaydı. Olayın Goygoy Rail isimli bir grubun trolleme çabası olduğu ortaya çıktı. Dikkatli incelendiğinde üzerinde oynandığı belli olan kareler ile yetinmeyen ekip, sağanak yağmuru fırsat bildi. Yağmurdan kaçan kişilerin videosunu da çeken bazı kullanıcılar bunları da vatandaşın tepkisi iddiası ile sosyal medya platformlarında paylaşarak bu şakayı sürdürdü. Türkiye'nin değişik bölgelerinde 'UFO'ların görüntüleri' diyerek yayınlanan fotoğraflar Twitter'da #ufoattacktoturkey etiketi ile birçok kullanıcıya ulaştı ve kısa sürede ilk sıraya yerleşti.

UFO'LAR BİLE BAĞCILAR 'I TERCİH ETTİ
Umarım bu hep istediğim uzaylı saldırısıdır. 'Gezegenimize saldırıyorlar' diyen insanlığın birleşme vakti yakındır.Yaşasın!
UFO'lar Gazi Mahallesi'ne indi!
Gitmeden Düzce'ye de uğrayın be...
UFO bile Bağcılar'a geliyor. Buranın yükselişini önleyemezsiniz...
Adana'da UFO'ya pompalı saldırı...
Balıkesir'de gördüm. Atatürk Parkı civarındaydı...
İstanbul Beşiktaş'ta herkes sokağa çıkmış bağırıyor...
Eğer Türkiye'yi istila ettiyse Azerbaycan halkını da karşılarında bulacaklardır...
UFO görmek için balkona çıkan genç donarak öldü...
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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