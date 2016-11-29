Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde aralarında HDP ve DBP eş başkanların da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Halkların Demokrasi Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Ş.G. denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken, HDP Tuzluca İlçe Eş Başkanı Serkan Güneş, DBP Tuzluca eş başkanları Alican Celayir ve Medine Orhan ile parti yöneticileri Vedat Öner, Halit Erçik, Ersan Gültekin ve Musa Can terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.