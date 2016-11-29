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Tuzluca'da lar

Iğdır'da aralarında Halkların Demokrasi Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi larının da aralarında bulunduğu gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı

Tuzlucada eş başkanlar tutuklandı

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde aralarında ve ların da bulunduğu 6 kişi .

Alınan bilgilere göre, Halkların Demokrasi Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan Ş.G. denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken, HDP Tuzluca İlçe Eş Başkanı Serkan Güneş, DBP Tuzluca eş başkanları Alican Celayir ve Medine Orhan ile parti yöneticileri Vedat Öner, Halit Erçik, Ersan Gültekin ve Musa Can terör örgütü üyeliğinden tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı 20:21
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