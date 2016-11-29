Türkiye’de tek

Yarısı kazıtılmış saçları, deri ceketi ve kaşındaki piercingiyle İzmir Karşıyaka'da çöp kamyonu şoförlüğü yapan 39 yaşındaki Özlem Fişeker'i gören bir kez daha bakıyor. İşini başarıyla yapan Fişeker, "Erkeklererakibiz" dedi. İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirten Fişeker,"Bu durum insanlarınhoşuna gidiyor.Özellikle kadınlarınolumlu tepkileriile karşılaşıyorum.Fotoğraf çektiren oluyor,alkış tutan, elimisıkıp tebrik eden oluyor.Erkekler, benigörünce önce bir bakıyorlar,sonra inanamıyorlar" dedi.
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