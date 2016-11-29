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Türkiye’de tek

Türkiye’de tek
Yarısı kazıtılmış saçları, deri ceketi ve kaşındaki piercingiyle 'da çöp kamyonu şoförlüğü yapan 39 yaşındaki 'i gören bir kez daha bakıyor. İşini başarıyla yapan Fişeker, "Erkeklere rakibiz" dedi. İşini en iyi şekilde yapmaya çalıştığını belirten Fişeker, "Bu durum insanların hoşuna gidiyor. Özellikle kadınların olumlu tepkileri ile karşılaşıyorum. Fotoğraf çektiren oluyor, alkış tutan, elimi sıkıp tebrik eden oluyor. Erkekler, beni görünce önce bir bakıyorlar, sonra inanamıyorlar" dedi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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