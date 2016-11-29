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Projesi onaylandı

Dışişleri Komisyonu - Federasyonu arasında imzalanan Gaz Boru Hattı Projesine ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Kanun Tasarısını onayladı.

Dev proje onaylandı!
- arasında imzalanan üç anlaşma Dışişleri Komisyonunda kabul edildi.

Dışişleri Komisyonu Türkiye-Rusya Federasyonu arasında imzalanan üç anlaşmayı kabul etti. Komisyon, Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında cezai konularda karşılıklı Adli Yardımlaşma ile Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında bulunan Rus defin yerleri ile Rusya Federasyonu topraklarında bulunan Türk defin yerleri hakkında Anlaşmanın Onaylandığına Dair Kanun Tasarısı ve hükümetlerarası Gaz Boru Hattı Projesine ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Kanun Tasarısını onayladı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı 17:32
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