Tunceli’den acı haber

PKK'nın kanlı yüzü bu kez Tunceli'de kendisini gösterdi. Aliboğazı Bölgesi'ne düzenlenen operasyonda, eli kanlı teröristler Mehmetçiğe saldırdı! Çatışmada2 askerimiz yaralandı.Jandarma Uzman Çavuş BurhanAcar ve Jandarma UzmanÇavuş Yakup Özel, hemenolay yerine gelen kobra helikopterlerile Elâzığ Fırat ÜniversitesiTıp Fakültesi Hastanesi'nekaldırıldı. Ancak iki askerimiz tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Bölgede çatışmaların devam ettiği ve askerlerimizi şehit eden teröristlerin yakalanması için hava desteği de alındığı öğrenildi. Diyarbakır Silvan'da ise nöbet değişimine giden koruculara PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Saldırıda bir korucu şehit oldu.
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