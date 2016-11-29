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’den acı haber

Tunceli’den acı haber
PKK'nın kanlı yüzü bu kez 'de kendisini gösterdi. Aliboğazı Bölgesi'ne düzenlenen operasyonda, eli kanlı teröristler Mehmetçiğe saldırdı! Çatışmada 2 askerimiz yaralandı. Jandarma Uzman Çavuş Burhan Acar ve Jandarma Uzman Çavuş Yakup Özel, hemen olay yerine gelen kobra helikopterler ile Elâzığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak iki askerimiz tüm müdahalelere rağmen düştü. Bölgede çatışmaların devam ettiği ve askerlerimizi şehit eden teröristlerin yakalanması için hava desteği de alındığı öğrenildi. Diyarbakır Silvan'da ise nöbet değişimine giden koruculara PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Saldırıda bir korucu şehit oldu.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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