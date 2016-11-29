Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, terör örgütü DEAŞ'a ait, Suriye'nin kuzeyindeki 4 barınma yeri imha edildi. Silahlı İHA, iki aracı vurdu. Harekatlar sonucu, 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 98. gününde, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklarca, terör örgütü DEAŞ'a ait Baratah, Dana ve Zarzur bölgesindeki hedefler vuruldu.

Savaş uçakları, DEAŞ mensuplarınca kullandığı belirlenen 4 barınma yerini vurdu, silahlı insansız hava aracı ile DEAŞ'a ait silahlı iki aracı imha etti. Her iki harekat sonucunda, DEAŞ mensubu 11 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞEHİT OLMADAN ÖNCE GELEN MESAJ

Öte yandan harekat kapsamında çıkan çatışmalarda yaralanan, helikopterle getirildiği Gaziantep'te şehit olan Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli Astsubay Kıdemli Çavuş Halit Topuz'un cep telefonuna şehit olmadan önce gönderilen sesli mesaj da ortaya çıktı.

Polis memuru olan ağabeyinin şefi tarafından gönderilen mesajda, "Kardeşim, Ulü'l emre itaat farzdır. Ulü'l emir sana 'oraya git' demiş, sen de gitmişsin. Şu an namaz kılmak gibi bir farzı yerine getiriyorsun. Cihatta olduğunu sakın unutma, şeytanın senin niyetini bozmasına müsaade etme, Allah muhafaza kimin kaderinde ne var bilinmiyor, şeytan senin niyetini bozarsa sıkıntı yaşarsın. Cihat ediyorsunuz, sizin gibi insanların yaptığının kıymeti şimdi değil en az 50 yıl sonra anlaşılacak. Allah muvaffak etsin." ifadeleri yer aldı.