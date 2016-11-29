Terör örgütüne 3 ilde ağır darbe

Tunceli, Şırnak ve Diyarbakır'da devam eden operasyonlarda toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Tunceli'nin Hozat ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonda dün teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirildi, AK-47 piyade tüfeği, HK-33 piyade tüfeği, Dragunov keskin nişancı tüfeği ile bir tabanca ele geçirildi. Bulunan bir sığınaktaki el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Şırnak'ta süren operasyonda ise kırsaldaki 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi, kullandıkları sığınak ve barınaklar imha edildi. Operasyon kapsamında 5 terörist silahlı insansız hava aracı tarafından, 3 terörist de çıkan çatışmada öldürüldü. Güvenlik güçleri, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde ise bir teröristi etkisiz hale getirdi.

Bingöl'ün Kiğı ilçesinde komandolarca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Lokman Darğın Operasyonu'nda ise bölücü terör örgütü üyelerince kullanılan 6 mevzi ile 23 sığınak bulundu. Yapılan aramalarda iki el yapımı patlayıcı düzeneği, patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.