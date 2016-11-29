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Tek tek hesap verecekler

’nın Meclis’teki sesleri birer birer yargı karşısına çıkıyor. Sırtını teröre yasladığını gizlemeyen ’liler 1 yıldan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

Tek tek hesap verecekler
İzmir'de katıldıkları panelde yaptıkları konuşma nedeniyle Eş Genel Başkanı ve HDP İstanbul Milletvekili hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak', HDP Bitlis Milletvekili hakkında ise katıldığı bir gösteride, 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlamasıyla iki ayrı dava açıldı. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve HDP İstanbul Milletvekili Erdal Ataş, geçen şubat ayında, İzmir'de partileri tarafından düzenlenen panelde konuşmuştu. Yüksekdağ burada yaptığı konuşmada, "Bugün 'Cizre'de, Silopi'de, Sur'da, Nusaybin'de, Dargeçit'te ve Lice'de bizler kendi kendimizi yönetecek kadar olgunuz' diyen halkın mücadelesi, işte yüzyıllar boyunca verilen bu insani mücadelenin bayrağının dalgalandırılmasıdır" demişti. Erdal Ataş ise, "öz yönetim" çağrısı yapmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ifade vermeleri için tebligat gönderildiği ancak yanıt verilmediği, bunun üzerine hazırlanan iddianamede Yüksekdağ hakkında yakalama kararı çıkarıldığı hatırlatıldı. İddianamede Yüksekdağ ve Ataş hakkında 1 ila 5'er yıl arasına hapis cezasına çarptırılmalarını talep edildi. İddianame İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacağı belirtildi.

IRGAT, 2 YIL HAPİSLE YARGILANACAK
Fezlekesi yargıya ulaştıktan sonra ifade vermeyen ve hakkında soruşturma açılan HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat İzmir 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim önüne çıkacak. Irgat elebaşı Öcalan için "siyasi tutsak" ifadesini kullanmıştı.

BOTAN'A 40 YIL HAPİS İSTEMİ
Anayasa değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Van Milletvekili hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame tamamlandı. Geçen yıl 27 Nisan, 12 Ekim ve 9 Kasım'da yaptığı konuşmalarla ilgili açılan soruşturmada Botan hakkında, 11 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.
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  • 29 Kasım 2016, Salı 00:49
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