Suriye ve Irak masada

TSK'daki kuvvet komutanlıklarının doğrudan Milli Savunma Bakanı'na bağlanması, yeni bir işleyiş modelini de beraberinde getirdi. "Ordu"da demokratikdenetim" mekanizmasını işletilince, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, güvenlikle ilgili konuları masaya yatırmak için her hafta kuvvet komutanları ile bir araya gelmeye başladı. Son yapılan olağan toplantıda da başta Suriye ve Irak'taki gelişmeler masaya yatırıldı.
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