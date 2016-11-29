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Suriye ve Irak masada

Suriye ve Irak masada
TSK'daki kuvvet komutanlıklarının doğrudan Milli Savunma Bakanı'na bağlanması, yeni bir işleyiş modelini de beraberinde getirdi. "Ordu"da demokratik denetim" mekanizmasını işletilince, Milli Savunma Bakanı , güvenlikle ilgili konuları masaya yatırmak için her hafta kuvvet komutanları ile bir araya gelmeye başladı. Son yapılan olağan toplantıda da başta Suriye ve Irak'taki gelişmeler masaya yatırıldı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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