Kuzu kuzu müebbet!

Erdoğan'ın Marmaris'teki otelini basan hainler hakkında iddianame kabul edildi. Suikastı yöneten Sönmezateş ile “Menfez Paşası” Zekeriya Kuzu’nun da aralarında bulunduğu 47 teröriste 6’şar müebbet istendi.
Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı oteli basan suikastçılarla ilgili soruşturma tamamlandı. Muğla 2'nci Ağır ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, aralarında FETÖ lideri Fetullah Gülen, suikast girişimini planlayan ve yöneten Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve 37'si suikastçı asker ile bu suikastçıları İzmir'den Marmaris'e götüren pilotların da bulunduğu 44'ü tutuklu 47 zanlı hakkında 6'şar kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. FETÖ lideriFetullah Gülen'in de bulunduğu 3 firari sanıkhakkında da yakalama kararı çıkarıldı. 73 müştekinin yer aldığı iddianamede, 86'sı tanık olmak üzere 203 kişinin de ifadesi ifadesine başvuruldu. İddianamede, tutuklandıktan sonra itirafçı olan "Paşa" lakaplı Çiğli Hava Üssü İmamı Zekeriya Kuzu'nun baskın sırasında, koruma polislerini döverken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek, "Hani inimize girecektiniz, gördünüz mü biz sizin ininize girdik" dediği yer aldı. İddianame ile ilgili açıklama yapan Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz da, "Girişim iştirak eden 37 şüphelinin Marmaris'teki eylemlerinin niteliği, kararlı tutumları, her birinin özel olarak seçilmiş askerler olmaları yanlarına aldıkları silâh ve mühimmat ve dosya kapsamındaki diğer bilgi ve belgeler nazara alındığında eylemin suikast amacıyla gerçekleştirildiği kanaatine varılmıştır" dedi. Önümüzdeki günlerde başlayacak olan dava, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'nın konferans salonunda yapılacak.
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