Batmanlı Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Fırat, nefes darlığı çekerken, çocukları tarafından dans ya da spora çağrılan babaları anlatan kamu spotunu, BİMER'e şikayet etti. "Hadi Baba" denilerek babaları efora teşvik eden kamu spotunun sakıncalı olduğunu belirten Dr. Fırat, "Kalp ve akciğer hastalarının en önemli belirtisi, nefes darlığıdır. Birçok kalp hastasında nefes darlığı, kriz belirtisi veya kalp damar daralmasının belirtisidir. Bu durumda yapılacak ilk iş mutlak istirahat ve en küçük harekete bile zorlamamaktır. Yorgunluğa bağlı nefes darlığı ile 'anjinal' nefes darlığını ayıramayan birinin, yakınını efora teşviki cinayet ile eşdeğerdir. Bu ayırımı yapması mümkün olmayan bir toplulukta bu reklamın çok ciddi bir zarar içerdiğini belirterek reklamın kaldırılmasını istiyorum" dedi. Dr. Fırat'ın dilekçesine cevap veren Sağlık İletişimi Daire Başkanlığı, kamu spotunun 15 Aralık'tan itibaren yayından kaldırılacağı belirtti.