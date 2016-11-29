Batmanlı Dahiliye Uzmanı Dr. Mehmet Fırat, nefes darlığı çekerken, çocukları tarafından dans ya da spora çağrılan babaları anlatan kamu spotunu, BİMER'e şikayet etti. "Hadi Baba" denilerek babaları efora teşvik eden kamu spotunun sakıncalı olduğunu belirten Dr. Fırat, "Kalp ve akciğerhastalarının en önemli belirtisi,nefes darlığıdır. Birçok kalphastasında nefes darlığı, kriz belirtisiveya kalp damar daralmasınınbelirtisidir. Bu durumda yapılacak ilk iş mutlak istirahat ve en küçük harekete bile zorlamamaktır. Yorgunluğa bağlı nefes darlığı ile 'anjinal' nefes darlığını ayıramayan birinin, yakınını efora teşvikicinayet ile eşdeğerdir. Bu ayırımı yapması mümkün olmayan bir toplulukta bu reklamın çok ciddi bir zarar içerdiğini belirterek reklamın kaldırılmasını istiyorum" dedi. Dr. Fırat'ın dilekçesine cevap veren Sağlık İletişimiDaire Başkanlığı, kamuspotunun 15 Aralık'tanitibaren yayındankaldırılacağı belirtti.
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