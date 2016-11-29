Skandal silah ambargosu

Avusturya Parlamentosu'nun Türkiye'ye silah ambargosukararından sonra, Almanya'nıntanınmış silah üreticilerindenHeckler&Koch'un da Türkiye'yimüşteri listesinden çıkardığıöne sürüldü. Alman basınının, adı açıklanmayan şirket yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, strateji değişikliğine giden Heckler&Koch, gelecekte sadece "NATO ülkeleri, NATO ile yakın ilişkisi olan ülkeler, demokratik ve yolsuzluğun olmadığı ülkelere" silah satacak.
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