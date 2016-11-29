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Skandal

Skandal silah ambargosu
Avusturya Parlamentosu'nun Türkiye'ye silah ambargosu kararından sonra, Almanya'nın tanınmış silah üreticilerinden Heckler&Koch'un da Türkiye'yi müşteri listesinden çıkardığı öne sürüldü. Alman basınının, adı açıklanmayan şirket yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, strateji değişikliğine giden Heckler&Koch, gelecekte sadece "NATO ülkeleri, NATO ile yakın ilişkisi olan ülkeler, demokratik ve yolsuzluğun olmadığı ülkelere" silah satacak.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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