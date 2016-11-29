Skandal silah ambargosu

Avusturya Parlamentosu'nun Türkiye'ye silah ambargosu kararından sonra, Almanya'nın tanınmış silah üreticilerinden Heckler&Koch'un da Türkiye'yi müşteri listesinden çıkardığı öne sürüldü. Alman basınının, adı açıklanmayan şirket yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, strateji değişikliğine giden Heckler&Koch, gelecekte sadece "NATO ülkeleri, NATO ile yakın ilişkisi olan ülkeler, demokratik ve yolsuzluğun olmadığı ülkelere" silah satacak.