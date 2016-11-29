Selahad'dil'

Terör soruşturması kapsamında tutuklanarak 4 Kasım'da Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konulan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ilk kez konuştu. Demirtaş'a günde 5 gazete verildiğini, televizyon izleme şansının olduğunu ve gelen mektupları yanıtlamaya çalıştığını dile getiren Başak Demirtaş şunları söyledi: "Roman ve şiirkitapları okuyor. En son Aslı Erdoğan'ın romanlarınıgötürdüm. Mehmet Uzun'un Kürtçe kitaplarınıgötürdüm. Kürtçe sözlük, dergi, kitap istedi. Dil üzerineçalışıyor. İçeriden ve dışarıdan, farklı şehirlerden,dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda mektup geliyor."
KÜRTÇE TERCÜMAN KULLANIYORDU
Demirtaş, geçtiğimiz Eylül ayında Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile temaslar için Süleymaniye ve Erbil'e gitmişti. Yaptığı 13 görüşmede HDP heyetinde bulunan Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Demirtaş'a tercümanlık yapmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kendisine yöneltilen, "Kürt partinin lideri ama Kürtçe bilmiyor" eleştirilerine ise "Ben Zazayım, Zazaca biliyorum. Kürtçe ve Soranice'yi de biliyorum. Ama siyasal değerlendirme yapmada zorlanıyorum. Bundan dolayı Türkçe değerlendirme yapıyorum. Evet,bu bir ayıptır. Ana dilimde her şeyi konuşmayı çok isterim. Zazaca, Kurmanci, Sorani ve diğer lehçelerde. Bu bizim için bir eksiklik olabilir. Ama bizim için bir utanç değildir, bu öğretmeyenlerin utancıdır" şeklinde karşılık vermişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.