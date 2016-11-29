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Selahad'dil'

, Kürt olduğunu hapse girince hatırladı. Eşi , cezaevine Kürtçe kitaplar ile sözlük götürdüğünü, HDP liderinin dil bilgisi ve Kürtçe öğrendiğini dile getirdi

Selahaddil
Terör soruşturması kapsamında tutuklanarak 4 Kasım'da Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'ne konulan HDP Eş Genel Başkanı 'ın eşi ilk kez konuştu. Demirtaş'a günde 5 gazete verildiğini, televizyon izleme şansının olduğunu ve gelen mektupları yanıtlamaya çalıştığını dile getiren Başak Demirtaş şunları söyledi: "Roman ve şiir kitapları okuyor. En son Aslı Erdoğan'ın romanlarını götürdüm. Mehmet Uzun'un Kürtçe kitaplarını götürdüm. Kürtçe sözlük, dergi, kitap istedi. Dil üzerine çalışıyor. İçeriden ve dışarıdan, farklı şehirlerden, dünyanın farklı yerlerinden çok sayıda mektup geliyor."

KÜRTÇE TERCÜMAN KULLANIYORDU
Demirtaş, geçtiğimiz Eylül ayında Kuzey Irak Kürt Yönetimi ile temaslar için Süleymaniye ve Erbil'e gitmişti. Yaptığı 13 görüşmede HDP heyetinde bulunan Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, Demirtaş'a tercümanlık yapmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş kendisine yöneltilen, "Kürt partinin lideri ama Kürtçe bilmiyor" eleştirilerine ise "Ben Zazayım, Zazaca biliyorum. Kürtçe ve Soranice'yi de biliyorum. Ama siyasal değerlendirme yapmada zorlanıyorum. Bundan dolayı Türkçe değerlendirme yapıyorum. Evet, bu bir ayıptır. Ana dilimde her şeyi konuşmayı çok isterim. Zazaca, Kurmanci, Sorani ve diğer lehçelerde. Bu bizim için bir eksiklik olabilir. Ama bizim için bir utanç değildir, bu öğretmeyenlerin utancıdır" şeklinde karşılık vermişti.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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