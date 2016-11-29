Sahte savcı tokatladı!

Mersin Yenişehir'de emekli maliye memuru eşi AhmetSerin (74) ile yaşayan PerihanSerin'i (83) telefonla arayan bir kişi kendisini terör savcısı olarak tanıttı. Sahtekarlar, yaşlı kadına "Biliyorsunuz Adana'da bir patlama meydana geldi. Olayla ilişkisi olan teröristleri yakaladık. Sizin nüfus cüzdanınızın fotokopisini zanlılar üzerinde ele geçirdik. Sizin bu işle bir ilişkinizin olup olmadığını araştırıyoruz. Telefonu kapatmaman gerekiyor. Yoksa ellerini kelepçeleriz ve seni evden sürükleyerek çıkartırız" dedi. Yaşlı kadın telaşa kapılırken, dolandırıcılar bu kez dışarıda olan eşi Ahmet Serin'i telefonla aradı. Yaşlı adama da aynı şeyleri söyleyen sahte savcı, "Bu teröristler bir de kuyumcu dükkanı soymuşlar. Çaldıkları altınları da sizin evinize saklamışlar. Biz yenge hanımla da konuştuk ama o bize biraz ters davranıyor. Siz bu yüzden hemen eve gidin" dedi. Yaşlı adam da paniğe kapılıp eve gitti. Bir süre sonra dolandırıcılar aynı anda iki telefondan aradıkları yaşlı çifte, "Siz evde bulunan altınlarısayın. Birazdan bir arkadaşsizin evinize gelecek, altınlarıona verin. Biz size altınlarıdaha sonra teslim edeceğiz" dedi. Bunun üzerine Ahmet Serin eve gelen kişiye mutfak dolabının üstünde sakladıkları yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınları verdi. Durumu bir yakınlarına anlatınca dolandırıldıklarını anlayan çift polise başvurdu.
ALTINLAR MUTFAK DOLABINDAYDI
Ahmet Serin, eve gelen dolandırıcıya mutfak dolabında sakladıkları 100 bin lira değerindeki altını teslim etti.
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