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Sahte savcı tokatladı!

Ahmet ve çifti, kendilerini savcı olarak tanıtan kişilere kandı. Yaşlı çift, 100 bin lira değerindeki altınlarını sahtekarlara kaptırdı...

Sahte savcı tokatladı!
Mersin Yenişehir'de emekli maliye memuru eşi Ahmet Serin (74) ile yaşayan Perihan Serin'i (83) telefonla arayan bir kişi kendisini terör savcısı olarak tanıttı. Sahtekarlar, yaşlı kadına "Biliyorsunuz Adana'da bir patlama meydana geldi. Olayla ilişkisi olan teröristleri yakaladık. Sizin nüfus cüzdanınızın fotokopisini zanlılar üzerinde ele geçirdik. Sizin bu işle bir ilişkinizin olup olmadığını araştırıyoruz. Telefonu kapatmaman gerekiyor. Yoksa ellerini kelepçeleriz ve seni evden sürükleyerek çıkartırız" dedi. Yaşlı kadın telaşa kapılırken, dolandırıcılar bu kez dışarıda olan eşi 'i telefonla aradı. Yaşlı adama da aynı şeyleri söyleyen sahte savcı, "Bu teröristler bir de kuyumcu dükkanı soymuşlar. Çaldıkları altınları da sizin evinize saklamışlar. Biz yenge hanımla da konuştuk ama o bize biraz ters davranıyor. Siz bu yüzden hemen eve gidin" dedi. Yaşlı adam da paniğe kapılıp eve gitti. Bir süre sonra dolandırıcılar aynı anda iki telefondan aradıkları yaşlı çifte, "Siz evde bulunan altınları sayın. Birazdan bir arkadaş sizin evinize gelecek, altınları ona verin. Biz size altınları daha sonra teslim edeceğiz" dedi. Bunun üzerine Ahmet Serin eve gelen kişiye mutfak dolabının üstünde sakladıkları yaklaşık 100 bin lira değerindeki altınları verdi. Durumu bir yakınlarına anlatınca dolandırıldıklarını anlayan çift polise başvurdu.

ALTINLAR MUTFAK DOLABINDAYDI
Ahmet Serin, eve gelen dolandırıcıya mutfak dolabında sakladıkları 100 bin lira değerindeki altını teslim etti.

Selçuk SOYDAN
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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