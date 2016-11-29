PKK'nın sözde Mardin sorumlusu öldürüldü

Mardin'in Nusaybin ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden sözde "Mardin sorumlusu" Hasan Turan'ın İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer aldığı tespit edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Akarsu, Büyükkardeş, Küçük Kardeş, Koruköy ve Yavruköy mahallelerinde saat 08.00 itibarıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından emniyet ve jandarma ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyon devam ediyor.

Büyükkardeş Mahallesi'ndeki operasyonda etkisiz hale getirilenler arasında örgütün sözde "Mardin sorumlusu", "Seyit Reşo" kod adlı Hasan Turan'ın İçişleri Bakanlığının "ödül yönetmeliği" kapsamında aranan teröristler listesinde "gri" kategoride yer aldığı öğrenildi.

Bakanlık, gri listedeki terörist Hasan Turan için 300 bin lira ödül koymuştu.







Hasan Turan



