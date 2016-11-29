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Otobüsle mağazaya daldı

Otobüsle mağazaya daldı
Bursa'da önceki gün 63 yaşındaki Fikret Tunalı, kullandığı otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bebek mobilya mağazasına daldı. Büyük bir görültü duyan vatandaşlar ise olay yerine koştu. Durum hemen polis ve sağlık bildirildi. Ekipler, Tunalı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İşyerinde maddi hasar meydana gelirken, kazanın gece olması olası faciayı önledi. Öte yandan kazadan önce şoförün önce kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi. Tunalı'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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  • 29 Kasım 2016, Salı
  • Gazete
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