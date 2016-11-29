Otobüsle mağazaya daldı

Bursa'da önceki gün 63 yaşındaki Fikret Tunalı, kullandığı otobüsündireksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bebek mobilyamağazasına daldı. Büyük bir görültü duyanvatandaşlar ise olay yerine koştu. Durum hemen polis ve sağlık bildirildi. Ekipler, Tunalı'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. İşyerinde maddi hasar meydanagelirken, kazanın gece olması olası faciayıönledi. Öte yandan kazadan önce şoförünönce kalp krizi geçirmiş olabileceğibelirtildi. Tunalı'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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